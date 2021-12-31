هذه العلامة دليل على الاصابة بأوميكرون..

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة “كينغز كوليدج” البريطانية أن وجود تغيّر في نبرة الصوت قد يكون واحداً من أعراض الإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد (أوميكرون).

وبحسب ما نشرته قناة “العربية”، اليوم الجمعة، فقد أكدت الدراسة أن أبرز علامات أوميكرون أنه يمكن سماعه قبل الشعور به، حيث يعتبر تغير نبرة الصوت من أبرز علامات الإصابة به.

وقال الباحثون إن الصوت الأجش ينتج غالباً عن احتقان الحلق الذي يعد واحداً من أشهر أعراض الإصابة بالمتحور الجديد.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة اعتماداً على تطبيق “ZOE Covid” الخاص بالهاتف الذكي، والذي يقوم مرضى أوميكرون بتسجيل أعراضهم به، بحسب البروفيسور تيم سبيكتور، الذي شارك في الدراسة.

وأضاف سبيكتور: “نأمل أن يعي الناس جيداً أن أعراض (أوميكرون) شبيهة بالبرد بشكل كبير جداً، ومن ثم فإذا اختبر أي شخص أياً من أعراض البرد ينبغي أن يجري اختباراً للكشف عن كورونا”.

ووفقاً لتطبيق “ZOE Covid”، فإن أهم أعراض أوميكرون الأخرى هي سيلان الأنف والصداع وآلام الجسم والتعرق الليلي وآلام أسفل الظهر والتعب، وقد أبلغ عدد من المصابين به أيضاً عن عرض نادر وهو “الطفح الجلدي”.

يأتي ذلك فيما حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، مما قالت إنه “تسوماني أوميكرون” قد يجتاح العالم، وذلك لسرعة الانتشار الكبيرة التي يتمتع بها المتحور.

وتقول دراسات إن الانتشار المتسارع للمتحور الجديد قد يكون بداية انتهاء الوباء؛ لأنه يدفع باتجاه مناعة جماعية من الفيروس.