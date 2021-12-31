أكد المدير الجهوي للصحة بالمنستير “حمودة الببا” إرتفاع عدد الأشخاص المصابين بمتحور”أوميكرون” إلى 8 حالات بولاية المنستير بعد أن أثبت التقطيع الجيني وجود 5 إصابات جديدة يخضعون كلهم للحجر الصحي الإجباري بإحدى النزل في المهدية.
وأوضح في تصريح لاذاعة جوهرة “اف ام” أن 4 من بين المصابين بمتحور “أوميكرون” تلقوا العدوى دون معرفة مصدرها بينما المصاب الخامس قادم من الخارج.
ارتفاع عدد المصابين بمتحور اوميكرون بهذه الولاية…
أكد المدير الجهوي للصحة بالمنستير “حمودة الببا” إرتفاع عدد الأشخاص المصابين بمتحور”أوميكرون” إلى 8 حالات بولاية المنستير بعد أن أثبت التقطيع الجيني وجود 5 إصابات جديدة يخضعون كلهم للحجر الصحي الإجباري بإحدى النزل في المهدية.