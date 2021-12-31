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ارتفاع عدد المصابين بمتحور اوميكرون بهذه الولاية…

2021/12/31 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد المدير الجهوي للصحة بالمنستير “حمودة الببا” إرتفاع عدد الأشخاص المصابين بمتحور”أوميكرون” إلى 8 حالات بولاية المنستير بعد أن أثبت التقطيع الجيني وجود 5 إصابات جديدة يخضعون كلهم للحجر الصحي الإجباري بإحدى النزل في المهدية.
وأوضح في تصريح لاذاعة جوهرة “اف ام” أن 4 من بين المصابين بمتحور “أوميكرون” تلقوا العدوى دون معرفة مصدرها بينما المصاب الخامس قادم من الخارج.

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