المنح الإستثنائية والظرفية: فتح باب التسجيل لأجراء القطاع السياحي من 1 إلى 7 جانفي

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أنه سيتم بداية من يوم الغد السبت 01 جانفي 2022 وإلى غاية 07 من نفس الشهر، إعادة فتح المنصة الالكترونية المُخصصة للتسجيل من أجل الحصول على المنح الاستثنائية والظرفية لفائدة أجراء المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية الناشطة في القطاعات المعنية والمتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا بعنوان شهر ديسمبر 2021.

وتودع المطالب حصريا عبر المنصة الالكترونية المعدة للغرض helptourism.social.tn، وبينت أن هذا الاجراء يأتي عملا بأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021.

وجاء في بلاغ للوزارة أصدرته اليوم، أنه يجب إعادة التسجيل مع بداية كل شهر بالنسبة للمؤسسات التي لم يستوف عمالها كامل دفعات المساعدات الإجتماعية المستحقة (06 أشهر على أقصى تقدير، مؤكدة ضرورة تدوين أسماء وألقاب العمال المقترحين باللغة الفرنسية).