أسفرت حصيلة تنفيذ وزارة التجارة وتنمية الصادرات للبرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية للفترة، الممتدة بين 25 و29 ديسمبر 2021 ، إلى:
-رفع 1246 مخالفة اقتصادية
-وحجز:
– 309950 بيضة ،
– 28 طنا من الخضر والغلال،
-15,7 طنا من لحوم الدواجن،
– 39,9 طنا من الأعلاف،
– 80 طنا من مشتقات الحبوب (سميد، عجين غذائي، فرينة)،
-427 لترا من الزيت النباتي المدعم،
-13 طنا من المواد الغذائية،
– 859 علبة تبغ،
– 28 طنا من الإسمنت و12800 قطعة آجر،
– 82334 قطعة من مواد مختلفة.
حصيلة البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية..
أسفرت حصيلة تنفيذ وزارة التجارة وتنمية الصادرات للبرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية للفترة، الممتدة بين 25 و29 ديسمبر 2021 ، إلى: