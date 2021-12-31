حصيلة البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية..

أسفرت حصيلة تنفيذ وزارة التجارة وتنمية الصادرات للبرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية للفترة، الممتدة بين 25 و29 ديسمبر 2021 ، إلى:

-رفع 1246 مخالفة اقتصادية

-وحجز:

– 309950 بيضة ،

– 28 طنا من الخضر والغلال،

-15,7 طنا من لحوم الدواجن،

– 39,9 طنا من الأعلاف،

– 80 طنا من مشتقات الحبوب (سميد، عجين غذائي، فرينة)،

-427 لترا من الزيت النباتي المدعم،

-13 طنا من المواد الغذائية،

– 859 علبة تبغ،

– 28 طنا من الإسمنت و12800 قطعة آجر،

– 82334 قطعة من مواد مختلفة.