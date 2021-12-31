حالتي وفاة، و864 إصابة جديدة بالكورونا..

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل حالتي وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، تم التصريح بهما أوليا بتاريخ يوم أمس الخميس 30 ديسمبر الجاري، و864 تحليلا إيجابيا من مجموع 19667 تحليلا مخبريا أجريت أمس، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية، 4 فاصل 39 بالمائة.

وقبل يوم واحد، تم إحصاء 1162 إصابة بالفيروس التاجي، إثر اجراء 11 ألف تحليل مخبري في الغرض، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها خلال الشهر الحالي.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الجمعة، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و569 حالة.

وأكدت أن عدد المتعافين من الفيروس، بلغ إلى حدود يوم أمس 128 شخصا، ليكون بذلك العدد الجملي للمتعافين، 696 ألفا و315 شخصا.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص ارتفع و بلغ 302 مصابا، بينهم 46 حالة جديدة ليوم أمس، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 79، في حين يخضع 11 شخصا للتنفس الاصطناعي.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها.