رئيسة الحكومة تعود الأطفال المقيمين بمستشفى عزيزة عثمانة بالعاصمة وتزور مؤسسة رعاية المسنين بمنوبة

زارت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، مساء اليوم الجمعة، الأطفال المقيمين بقسم أمراض الدم، بمستشفى عزيزة عثمانة بالعاصمة، ومؤسسة رعاية المسنين بمنوبة.

واطلعت بودن على ظروف إقامة الاطفال المرضى بهذا القسم، وعاينت مختلف التجهيزات الطبية والتقنية المتطورة المستخدمة في علاج المقيمين، حسب ما جاء في بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة.

واستفسرت رئيسة الحكومة عن ظروف الإقامة وعن العناية اللازمة لتجاوز المرضى، وعددهم 12 طفلا، أزماتهم الصحية في أفضل الظروف.

وتحادثت نجلاء بودن مع الإطارات الادارية والطبية وشبه الطبية حول الخدمات المسداة، مؤكدة أهمية الدور الذي يقومون به في سبيل تحسين ظروف الرعاية والعلاج بهذا القسم، وبالمستشفى عموما.

وقدمت رئيسة الحكومة، بمناسبة السنة الادارية الجديدة، عددا من الهدايا للأطفال المقيمين بهذا القسم، ودونت كلمة بالسجل الذهبي للمستشفى.

ولدى زيارتها مؤسسة رعاية المسنين بمنوبة، عاينت رئيسة الحكومة ظروف الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للمقيمين بهذه المؤسسة، و البالغ عددهم 86 مقيما ومقيمة، مستفسرة عن مدى توفر كل جوانب الإحاطة بهم، من حيث توفير الخدمات، خاصة في هذا الظرف الصحي الذي تمر به البلاد، مؤكدة ضرورة مراعاة الخصوصية الاجتماعية لهذه الفئة التي أكدت أن الدولة توليها كبير الأهمية.

كما تحدثت بودن مع عدد من المقيمين بهذا المركز، واستمعت إلى آرائهم واقتراحاتهم من أجل تحسين ظروف الإقامة.

وكانت رئيسة الحكومة مرفوقة خلال الزيارتين، بوزير الصحة، علي مرابط، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بالحاج موسى، ووالي منوبة، محمد شيخ روحه.