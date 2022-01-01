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عاجل: توقيع اتفاق الزيادات في الاجور بالقطاع الخاص

2022/01/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السبت، التوقيع على اتفاق الزيادات في الاجور بالقطاع الخاص مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويتضمن الاتفاق، وفق بلاغ لمنظمة الاعراف، الترفيع في شبكة الأجور الأساسية والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية قطاعية مشتركة.
علما وأن الاتفاق يهم سنوات 2022 و 2023 و 2024.

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