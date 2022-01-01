متابعة وزير الداخلية للجاهزية الأمنية ليلة رأس السنة

تأمينا للاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية 2022، أجرى وزير الداخلية توفيق شرف الدين والقيادات الأمنية العليا، مساء أمس الجمعة، متابعة مباشرة من قاعة العمليات المركزية بالوزارة عبر التقنيات الحديثة، لتمركز وانتشار مختلف الوحدات الأمنية ونقاط العبور المهمة على كامل تراب الجمهورية، قصد الوقوف على جاهزية الوحدات وإسداء التعليمات الحينية.

كما تنقل الوزير مرفوقا بالقيادات الأمنية العليا، إلى عدد من الدّوريات القارّة والمتنقّلة الساهرة على سلامة التونسيين والأجانب، لرفع المعنويات ومشاركة وحدات الأمن والحرس الوطنيين ووحدات الحماية المدنية القيام بالواجب المقدس بعيدا عن عائلاتهم، وتهنئتهم بحلول السنة الجديدة، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن الوزارة.

كما تمّ أمس الجمعة بمقرّ وزارة الداخلية، تنظيم حفل تكريم مجموعة من الأعوان والإطارات الذين تميّزوا خلال الثّلاثيّة الأخيرة لسنة 2021 بتحقيق نتائج استثنائيّة خلال أداء مهامهم، حيث تمّ منحهم معلّقات شرف مع جوائز رمزيّة، وذلك في إطار تكريم أعوان وإطارات الوزارة المتميّزين خلال كلّ ثلاثيّة، وفق ما ورد في بلاغ ثان صادر اليوم السبت عن الوزارة.