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وزارة التعليم العالي تنظم دورة استثنائية كوفيد-19 للطلبة الذين تعذر عليهم اجراء امتحانات السداسي الاول

2022/01/01 أخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الجمعة، عن تنظيم “دورة استثنائية كوفيد-19” للطلبة الذين تعذر عليهم اجراء امتحانات السداسي الاول بسبب اصابتهم بفيروس كورونا على ألا يتجاوز اجراؤها 12 مارس 2022.
وأضافت، في بلاغ لها، أنه يتعين على الطلبة المعنيين اعلام مؤسساتهم في الابان والاستظهار وجوبا في الاجال باختبار ايجابي او بشهادة طبية لاثبات اصابتهم خلال فترة الامتحانات او قبيلها.
ولفتت الوزارة الى ان منشورا ترتيبيا سيصدر لاحقا ينظم الدورة الاستثنائية، مؤكدة الحرص على الالتزام بالبروتوكول الصحي.

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