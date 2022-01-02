وزارة الصناعة تطلق برنامجا نموذجيا لتجهيز 4 آلاف مسكن باللوحات الشمسية بتوزر

وافقت وزارة الصناعة والطاقة على رصد 3ر9 مليون دينارللشروع في تنفيذ مشروع نموذجي لتجيهز مساكن العائلات المرتبطة بالجهد المنخفض والاكثر انتفاعا بالدعم بوحدات انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية على ان تنتهي الاشغال بحلول جوان 2023.

وقدمت الوزارة، وفق قرار نشر بالرائد الرسمي عدد 120 لسنة 2021، بيانات تتصل بهذا المشروع النموذجي من بينها ان العائلات الاكثر انتفاعا بدعم الدولة للطاقة الكهربائية تشمل تلك المرتبطة مساكنها بالجهد المنخفض والتي لا يتجاوز استهلاكها السنوى 1200 كيلواط ساعة

ويهدف المشروع الى اقتناء 4 الاف وحدة شمسية فولطاضوئية مجهزة بالعاكس الكهربائي وتركيزها على مستوى 4 الاف مسكن الاكثر انتفاعا بدعم الدولة.

وستمكن العملية من تركيز وحدات شمسية فولطاضوئية ذات قدرة احادية تناهز 300 واط بمساكن 1350 عائلة والتي لايتجاوز استهلاكها الشهري 50 كيلوواط ساعة .

وسيقوم القائمون على المشروع بتركيز وحدات شمسية ذات قدرة احادية تناهز 600 واط بمساكن العائلات التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري 100 كليو واط ساعة اي زهاء 2560 وحدة.

وقدرت الوزارة توجيه الموارد المالية للمشروع في اتجاه تخصيص 8 مليون دينار لشراء 4 الاف وحدة شمسية و تخصيص 260 الف دينار على شكل نفقات تصرف و تخصيص 240 الف دينار للتخصيص والتوعية.