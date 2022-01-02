رئيسة الحكومة تنوه بنتائج السباح أيوب الحفناوي والرباعة غفران بالخير

استقبلت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ظهر اليوم الأحد بقصر الحكومة بالقصبة، البطل الأولمبي السباح أيوب الحفناوي مرفوقا بمدربه سامي عاشور، والبطلة العالمية في رفع الأثقال غفران بالخير ومدربها ماجد بن عمارة، بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش.

ونوّهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بالنتائج التي حققها كل من السباح أيوب الحفناوي بفوزه بالميدالية الذهبية لسباق 400 م سباحة حرة في الالعاب الأولمبية بطوكيو، واحرازه مؤخرا فضية سباق 1500م سباحة حرة في بطولة العالم (حوض 25م) بأبو ظبي، والرباعة غفران بالخير بفوزها بذهبيتي الخطف (92 كلغ) والمجموع (203 كلغ)، في وزن 55 كلغ بالبطولة العالمية التي أقيمت بطشقند.

كما أثنت رئيسة الحكومة على الإطار الفني التونسي الذي أثبت قدراته على التألق وخلق جيل من الأبطال.

وأكدت ان الحكومة تراهن على الشباب من أجل تحقيق أفضل النتائج، معتبرة أن أيوب الحفناوي وغفران بالخير يعطيان المثل لكل الشباب بان الإنجاز لا يأتي من فراغ ويتطلب العمل والمثابرة، داعية إياهما لمواصلة اعلاء الراية الوطنية في المحافل الدولية القادمة.