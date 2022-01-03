الطبوبي يؤكد أن المنظمة الشغيلة ستكون عنصر دفع إيجابي لمعاضدة مجهود الحكومة لتخطي كل الإشكاليات المطروحة

افادت وزارة الشؤون الاجتماعية، “ان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اكد خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي الاثنين، أن المنظمة الشغيلة ستكون عنصر دفع إيجابي لمعاضدة مجهود الحكومة في تخطي كل الإشكاليات المطروحة، معبرا عن دعمه المطلق لتصحيح المسار ومساندته للقرارات المتخذة يوم 25 جويلية الفارط.

واضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم ان الطبوبي شدد خلال اللقاء، على أهمية العمل المشترك بين الاتحاد والحكومة في هذه “المرحلة التاريخية” التي تعيشها البلاد لتجاوز كل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.

وتناول اللقاء، حسب ذات البلاغ، الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بالإضافة الى موضوع الاتفاقية الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المتعلقة بالزيادة في أجور القطاع الخاص والتي تم امضاؤها في مقر المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في غرة جانفي

وستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية، حسب ذات البلاغ، دعوة كل الأطراف للمصادقة رسميا على هذه الاتفاقية تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية.