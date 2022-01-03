تسجيل اول اصابة بمتحور أوميكرون في هذه الولاية..

بيّنت نتائج عملية التقطيع الجيني، تسجيل ولاية صفاقس لأول حالة إصابة بمتحور “أوميكرون” من فيروس “كورونا”، وهي “إصابة وافدة وليست محلية” تم اكتشافها لأحد التونسيين العائدين من الخارج، بحسب ما أفاد به اليوم الاثنين المدير الجهوي للصحة بصفاقس، الدكتور جوهر المكني.

وقال المكني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الحالة الصحية للمصاب جيّدة” وهو يخضع حاليا للحجر الصحي الإجباري في منزله، مؤكدا أن البحث الوبائي الذي أجرته الفرق الصحية للمحيطين بالمصاب ومخالطيه والمتمثل في تحاليل تقصي، بين خلوّهم جميعا من الإصابة بالمتحور الجديد المعروف بسرعة إنتشاره، على أن تبقى متابعة إحتمالية ظهور إصابات في صفوفهم متواصلة.

وتتواصل عمليات التقطيع الجيني التي انطلقت في الفترة الماضية للعديد من الإصابات في الجهة متواصلة حسب المدير الجهوي للصحة، علما وأن نتائج كل العمليات السابقة بينت استمرار هيمنة متحور “دلتا”.