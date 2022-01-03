تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب ببعض المناطق من معتمدية جبل الجلود

اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه، الاثنين، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمناطق حي الفتح وحي الأنابيب وإقامة القادسية من معتمدية جبل الجلود ولاية تونس.

واوضحت الشركة في بلاغ لها، أنها تقوم بأشغال لإصلاح عطب طرأ على قناة التوزيع الرئيسية قطر 500مم على مستوى حي الفتح بمنطقة جبل الجلود من ولاية تونس مما سينجر عنه تسجيل اضطراب في توزيع مياه الشرب بهذه المناطق

وافادت انه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 04جانفي 2022