المرصد التونسي للمياه: 2633 تبليغ مواطني بشأن إشكالات تتعلّق بالماء في 2021

قدّرت حصيلة التبليغ المواطني في علاقة بإشكالات النفاذ إلى الماء الواردة على المرصد التونسي للمياه خلال سنة 2021. وتعلّقت عمليّات التبليغ بقطع توزيع مياه الشرب دون إعلان مسبق من مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وتسرّب المياه على مستوى شبكة التوزيع الوطنية وحركات احتجاج ضد “العطش”.

وبحسب المرصد تأتي ولاية قفصة على رأس الولايات المعنية بعمليّات التبليغ ب259 تبليغ متبوعة بولاية صفاقس (229 تبليغ). وكانت ولايات تونس الكبرى، أيضا، معنيّة باشكالات النفاذ إلى الماء من خلال رصد 397 عمليّة تبليغ.

ولاحظ المرصد أنّ موقعه www.watchwater.tn تلقى 1872 تبليغا، خلال سنة 2021، بخصوص انقطاع التوزيع غير المعلن عنه مسبقا و466 تبليغا عن حركات احتجاجية للمطالبة بالحق في الماء و204 عمليّة تبليغ تخص تسرّب المياه من الشبكة لمدة تتجاوز 3 أيّام دون حصول تدخل من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و91 تبليغا في ما يتعلق بجودة المياه الموزّعة عبر الشبكة.

وأبرز المرصد أن انتهاكات حق النفاذ الى الماء تضاعفت خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 عبر تسجيل 1345 عمليّة تبليغ وافدة على موقع المرصد.