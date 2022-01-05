سليانة : الحالة الصحية للمعلم والتلميذين الذين تم توجيههم الى المستشفى المحلي بكسرى مستقرة

تحول والي سليانة مساء اليوم الإربعاء رفقة المعتمد الأول والمدير الجهوي للصحة والمندوب الجهوي للتربية إلى قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بسليانة للإطمئنان على صحة المعلم والتلميذين الذين تم توجيههم من المستشفى المحلي بكسرى إثر شعورهم بالغثيان وإرتفاع درجات حرارتهم

من جهته أوضح المندوب الجهوي للصحة بسليانة عادل الحدادي في تصريح خص به (وات) أن حالة الأشخاص الثلاثة مستقرة ولديهم بداية أعراض نزلة برد عادية لافتا إلى أن التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا وردت سلبية

وقال الحدادي أنه تم رفع تحاليل مخبرية لهؤلاء الأشخاص وتوجيهها إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة في إنتظار صدور نتائجها علما وأنهم سيغادرون المستشفى وسيخضعون إلى متابعة دورية

من جهتها قالت طبيبة بالمستشفى المحلي بكسرى ،سامية بعزاوي في تصريح سابق ل(وات) أنه تم إجراء 10 تحاليل سريعة لتقصي فيروس كورونا لعدد من التلاميذ وقد وردت جميعها سلبية مضيفة أنهم خضعوا لمراقبة مستمرة.

ويذكر انه تم مساء اليوم الاربعاء نقل 25 تلميذا مرسّمين بالسنة الرابعة إبتدائي بالمدرسة الابتدائية بوعبدالله من معتمدية كسرى إلى المستشفى المحلي بكسرى في مرحلة أولى إثر شعورهم بالغثيان والتقيّؤ والارتفاع المفاجئ لدرجات الحرارة على متن سيارات إسعاف ليتم في ما بعد نقل 3 معلمين إلى نفس المستشفى المذكور وإخضاعهم إلى الفحوصات اللازمة