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وزارة الصحة: تطعيم 17922 شخصا ضد كورونا يوم 5 جانفي الجاري

2022/01/06 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ذكرت وزارة الصحة اليوم الخميس في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أنه تم بتاريخ يوم 5 جانفي الجاري تطعيم 17922 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح منذ انطلاق الحملة خلال شهر مارس الماضي الى 6.016.132 شخصا

وأضافت وزارة الصحة أن عدد الذين استكملوا التلاقيح ضد كورونا يتوزع بين 4.432.896 ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا و 1.583.236 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ بذات التاريخ 12.331.779 جرعة

ولفتت وزارة الصحة الى أن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس لتلقي التلاقيح بلغ بذات التاريخ 7.738.977 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس

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