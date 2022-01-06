عاجل: احالة هذا النائب المجمد على القضاء..

تم اليوم الخميس 06 جانفي، إحالة ماهر زيد النائب في البرلمان المجمدة أعماله، على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم القذف والثلب والاساءة للغير عن طريق وسائل الاتصال والعنف السياسي على معنى قانون العنف ضد المرأة.

ويأتي ذلك في إطار الشكاية المرفوعة من طرف رانيا براق مستشار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي منذ سنة 2020، حسب ما صرحت به محاميتها الاستاذة جيهان عربي.

وقالت المحامية في تصريح لاذاعة اي اف ام إنه تم تحريك الشكاية الآن بعد رفع الحصانة على النواب يوم 25 جويلية، مشيرة إلى أنه تم سماع المنوبة واستدعاء المشتكى به الذي لم يحضر ويدلي بأقواله.