إصابة لاعب وسط المنتخب التونسي حنبعل المجبري بفيروس كورونا

كشفت الفحوصات التي خضع لها لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم حنبعل المجبري عن إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الخميس ان حنبعل المجبري سيخضع إلى العزل الصحي على أن يلتحق بالمنتخب في الكاميرون مباشرة بعد تماثله للشفاء.

وكان حنبعل المجبري المحترف في مانشستر يونايتد الأنقليزي اختير في استفتاء موقع “فوت افريكا” كأفضل لاعب افريقي صاعد لسنة 2021.

ويعتبر حنبعل المجبري ثالث عنصر ضمن قائمة لاعبي المنتخب التونسي المؤهلين للمشاركة في نهائيات كاس افريقيا للامم يصاب بفيروس كورونا بعد سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني.

ويشارك المنتخب التونسي من 9 جانفي الجاري الى 6 فيفري المقبل في نهائيات كاس افريقيا للامم ضمن المجموعة السادسة التي تضم ايضا منتخبات غامبيا وموريتانيا ومالي.