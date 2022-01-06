عصام الدردوري: “هناك من تلقّى اتصالا من سفارة أجنبيّة طمّنه بخصوص اغلاق كافّة الملفات” #خبر_ عاجل

دراسة تتوقع موعد نهاية متحور “أوميكرون”..

ابراهيم بودربالة يحسمها: “لا حصانة للمحامين..”

قيس سعيّد: “وفّرنا كل الاحتياطات لمن أراد أن يضرب عن الطعام أو يسايره”

إصابة لاعب وسط المنتخب التونسي حنبعل المجبري بفيروس كورونا

2022/01/06 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

كشفت الفحوصات التي خضع لها لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم حنبعل المجبري عن إصابته بفيروس كورونا.
وقالت الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الخميس ان حنبعل المجبري سيخضع إلى العزل الصحي على أن يلتحق بالمنتخب في الكاميرون مباشرة بعد تماثله للشفاء.
وكان حنبعل المجبري المحترف في مانشستر يونايتد الأنقليزي اختير في استفتاء موقع “فوت افريكا” كأفضل لاعب افريقي صاعد لسنة 2021.
ويعتبر حنبعل المجبري ثالث عنصر ضمن قائمة لاعبي المنتخب التونسي المؤهلين للمشاركة في نهائيات كاس افريقيا للامم يصاب بفيروس كورونا بعد سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني.
ويشارك المنتخب التونسي من 9 جانفي الجاري الى 6 فيفري المقبل في نهائيات كاس افريقيا للامم ضمن المجموعة السادسة التي تضم ايضا منتخبات غامبيا وموريتانيا ومالي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn