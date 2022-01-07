جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الجمعة 7 جانفي 2022

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الجمعة ، بعض الأخبار والمتفرقات من أبرزها تصريح القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني حول قانون المالية لسنة 2022 ومداخلة والي توزر حول حادثة حقن طفلة بمادة مجهولة من طرف امرأة اضافة الى أن الدكتور التونسي نادر المصمودي يتوج بجائزة الملك فيصل للرياضيات 2022 والعالم مهدد بتعاقب سنوات حارة جدا بداية من 2030

وقد أورد موقع اذاعة “شمس اف ام ” تصريحا للقيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني ، الذي أفاد فيه بأن قانون المالية لسنة 2022 يتعارض كليا مع تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي توعد بمحاسبة المهربين .

وتابع المتحدث قائلا ” ، لبرنامج “الماتينال ” ما ورد في قانون المالية لسنة 2022 هوتشجيع على التهريب ” ، مشيرا الى أن نسبة التضخم المتوقعة في سنة 2022 ستبلغ أكثر من 7بالمائة.

وشدد العجبوني ، بأن الخطيئة الكبرى هوعدم القيام بالاصلاحات في ظل عدم كفاءة المسؤولين الذين تقلدوا مقاليد الحكم خلال 10 سنوات.

وأفاد موقع اذاعة “موزاييك اف ام” ان الغموض ما يزال يكتنف ملابسات الحادثة التي تعرضت اليها طفلة في ولاية توزر والتي يشتبه في حقنها بمادة مجهولة من طرف امرأة خاصة مع تعدد الروايات بهذا الخصوص .

واكد والي الجهة في تصريح للاذاعة وجود روايتين احداها تقول بأن المرأة قامت بالتسلل الى ساحة المدرسة وقامت بحق الطفل بمادة مجهولة قبل أن تلوذ بالفرار ،في حين تشير الرواية الثانية بأن المرأة استدرجت التلميذة التي تبلغ من العمر ثماني سنوات بينما كانت في طريق العودة من المدرسة .

ويشار الى أنه تم أخذ عينة من دم الطفلة لاخضاعها للتحاليل لتبين حقيقة تعرضها للحقن بمادة مجوهولة من عدمه .

وذكر موقع اذاعة ” اي اف ام” أن لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل للعلوم قررت منح الجائزة لهذا العام وموضوعها “الرياضيات ” بالاستاذ في جامعة نيويورك البروفيسور التونسي نادر المصمودي لجهوده المتميزة في تحليل المعادلات غير الخطية التفاضلية والجزئية واسهاماته البارزة في النظريات الرياضية لديناميكيات الموزانة من خلال ادخال تقنيات رياضية مبتكرة .

وفي أخبار متفرقة ، نشرموقع ” روسيا اليوم” ، أن شركة “موديرنا ” توقعت أن يحتاج الناس الى جرعة معززة ثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الخريف القادم .

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة “موديرنا ” ستيفان بانسل ” أنه يتوقع أن يحتاج الناس الى جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا هذا الخريف مع تراجع فعالية اللقاح خلال الأشهر القليلة القادمة .

وجاء في موقع اذاعة “جوهرة اف ام” أن كل دول العالم قد تسجل تقريبا درجات حرارة عالية قياسية طيلة كل عامين اعتبارا من 2030 بحسب دراسة نشرت الخميس تشدد على المسؤولية الكبيرة لانبعاثات الغازات الدفينة من الملوثين الرئيسيين في العالم .