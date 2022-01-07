صندوق الضمان الاجتماعي يضع فضاء جديدا للنفاذ إلى منصةالتصريح بالأجور ودفع الاشتراكات عن بعد

وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ذمة المؤجّرين والعاملين لحسابهم الخاصّ فضاء جديدا للنفاذ إلى منصة التصريح بالأجور ودفع الاشتراكات عن بعد، وذلك في إطارالحفاظ على سلامة منظوري الصندوق وأعوانه.

ودعا الصندوق في بلاغ له، اليوم الجمعة، كافة العاملين لحسابهم الخاص ممـّن تتوفر لديهم البطاقات البنكية إلى دفـع اشتراكاتهم بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2021، عبـر النّفاذ إلى منصّة التصريح بالأجور ودفع الاشتراكات عن بعد عبر الرابط الجديد http://services.cnss.tn/dspc.

كما يمكن لهذه الفئة، حسب البلاغ دفع الإشتراكات عن طريق الهاتف الجوال باستعمال:

الرمز #127 : *لمستعملي شبكة اتّصالات تونس

الرمز #122* : لمستعملي شبكة أوريدو

الرمز #139* : لمستعملي شبكة أورنج

كما يمكن هذا الفضاء المؤجّرين والعاملين لحسابهم الخاصّ من الإطلاع على كشف الحياة المهنية..