هذه حقيقة احباط عملية إرهابية بأريانة..

نفى مصدر بإقليم الأمن الوطني بأريانة، في تصريح لـ(وات)، ما راج في بعض الصفحات الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص إحباط عملية إرهابية كبرى بأريانة، اليوم الجمعة، كانت تستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية وشخصيات سياسية كبرى ومؤسسات حيوية بالجهة.

كما أكد المكتب الجهوي لنقابات قوات الأمن التونسي بأريانة، في اتصال هاتفي بـ(وات)، عدم صحة هذا الخبر، مشدّدا على أن “هذا الخبر عار من الصحة”، معبرا عن استغرابه من توقيت نشره دون الاتصال بالمصادر الرسمية للتثبت من مصداقيته”. ولفت، إلى أن من شأن مثل هذه الأخبار “أن تؤدي إلى حالة من الارتباك والهلع لدى المواطنين”، وفق تعبيره .

وأكد المصدر ذاته، أن “جميع الوحدات الأمنية على أعلى درجات اليقظة والجاهزية على مستوى العمليات الاستباقية وعلى مستوى التعامل مع أي تحرك مشبوه من شأنه النيل من سيادة الوطن”، وفق قوله. وأضاف، أن “الاتحاد يحتفظ بحقه القانوني في تتبع كل من يتولى نشر أخبار زائفة خدمة لمصالح ضيقة”، حسب توصيفه.

جدير بالذكر، أنه تم اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض الصفحات الاخبارية، تداول خبر بشأن “إحباط أكبر عملية إرهابية بأريانة اليوم الجمعة كانت تستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية وشخصيات كبرى بعد إيقاف عنصر تكفيري مدرج بالتفتيش بشبهة الارهاب”.