تفاصيل الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تدليس وثائق السفر والشهائد العلمية

أكد المتحدث باسم النقابة الجهوية للإدارة العامة لشرطة الحدود و الأجانب رياض البرهومي في تصريح لموزاييك مساء اليوم الجمعة 7 جانفي 2022 أن مصلحة الأبحاث بالإدارة المذكورة تمكنت من الإطاحة بشبكة دولية تنشط في مجال التسفير وتدليس وثائق السفر والشهائد العلمية أفرادها من جنسيات عدد من دول إفريقيا غرب الصحراء.

وأضاف البرهومي في تصريحه لموزاييك أن العملية تمت بعد عمل استعلامي ومتابعة دقيقة لنشاط أفراد الشبكة حيث تمكن على إثره إطارات وأعوان مصلحة الأبحاث للإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب من إيقاف ستة أشخاص من جنسيات إفريقية وإدراج عدد آخر من الأشخاص في التفتيش مع تواصل الأبحاث والتحقيقات.

كما تم وفق المصدر الأمني ذاته حجز عدد من آلات التصوير و كمية من الوثائق الإدارية المفتعلة وسيارة ذات لوحة منجمية مزورة مسجلة باسم إحدى سفارات دول إفريقيا غرب الصحراء بتونس.