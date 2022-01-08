أعوان واطارات الصيدلية المركزية ينفذون إضرابا يومي الأربعاء والخميس المقبلين

ينفذ أعوان واطارات الصيدلية المركزية إضرابا بيومين، الأربعاء 12 والخميس 13جانفي الحالي، حسب ما جاء في برقية إضراب أصدرها، اليوم السبت، قسم الدواوين والمنشآت بالاتحاد العام التونسي للشغل.

وحمل أعوان واطارات الصيدلية المركزية في هذه البرقية الموجهة إلى كل من وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والداخلية، الهياكل الإدارية بمركزية الدواء مسؤولية ما وصفوه بالتعنت ورفضها الاستجابة لما اعتبروه مطالبهم المشروعة.

وذكرت البرقية، أن أهم المطالب المطروحة وقع التنصيص عليها في اتفاق تم توقيعه سابقا بتاريخ 27 أكتوبر 2021، وتتمثل في تمتيع الأعوان بمنح الإنتاجية وصرف منحة الجائحة وتحسين المسار المهني لبعض الأعوان.

ويذكر أن الاضراب المبرمج تنفيذه يومي 12و13جانفي الحالي هو الثاني الذي يخوضه أعوان واطارات الصيدلية المركزية الذين كانوا قد نفذوا اضرابا سابقا وذلك 22ديسمبر الماضي.