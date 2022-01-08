مدنين: تسجيل حالتي وفاة و175 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال ال24 ساعة الاخيرة

سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، حالتي وفاة بسبب فيروس “كورونا” لشخصين تتراوح اعمارهما بين 60 و90 سنة، الى جانب 175 إصابة جديدة، من جملة تحليل 1232 عينة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بمدنين، جمال الدين حمدي.

وتوزعت الاصابات الجديدة بفيروس “كورونا” الى 76 اصابة بجرجيس، و33 بحومة السوق، و20 ببني خداش، و14 اصابة بمدنين الشمالية، و11 بمدنين الجنوبية، و7 حالات بكل من ميدون وسيدي مخلوف، و5 اصابات ببن قردان، واصابتين اثنين باجيم، وبذلك يتواصل انتشار الفيروس بكامل معتمديات الولاية.

وجاءت من بين هذه الاصابات الجديدة، 23 اصابة في صفوف التلاميذ في معدل يومي لا يقل عن 20 اصابة في صفوفهم، لذلك يتواصل النظر والتنسيق بين الادارة الجهوية للصحة ومندوبية التربية لامكانية غلق بعض الاقسام بمؤسسات تربوية مطلع الاسبوع المقبل، وفق مندوب التربية، محرز نجيب بن حميدة.

ويقيم حاليا، 79 مصابا بفيروس “كورونا” في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بولاية مدنين.