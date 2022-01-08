في لقائها بممثلين عن نقابات اساسية تابعة لاتحاد الشغل نجلاء بدون تؤكد ضرورة التشاور والتعاون مع الطرف الاجتماعي

أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، السبت، على ضرورة التشاور والتعاون مع الطرف الاجتماعي من أجل القيام باصلاحات هيكلية لتحسين الأداء برئاسة الحكومة والارتقاء بدورها لحوكمة التصرف وتحديث الإدارة بمختلف الهياكل العمومية، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.

ويأتي تاكيد بودن، إثر لقائها، بقصر الحكومة بالقصبة، بممثلين عن النقابات الاساسية لأعوان واطارات كل من رئاسة الحكومة، والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والهيئة العامة للوظيفة العمومية والتابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

وتم خلال هذا اللقاء الأوٌلي مع النقابات طرح جملة من الاشكاليات التي تهم الأعوان والاطارات بمختلف هياكل رئاسة الحكومة، كما طرح الطرف النقابي جملة من الحلول الممكنة لتجاوزها.