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تطاوين: تسجيل 41 إصابة بفيروس كورونا 7 منهم يخضعون للعلاج باقسام كوفيد-19 بالجهة

2022/01/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الساعات ال24 الماضية، 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تتوزع إلى 16 في معتمدية تطاوين الشمالية و9 في معتمدية البئر الأحمر و7 في معتمدية تطاوين الجنوبية و03 في كل من معتمديتي غمراسن وبني مهيرة، وإصابتين في معتمدية الصمار، وإصابة واحدة في معتمدية ذهيبة.

وأشارت الادارة الجهوية للصحة في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إلى خضوع سبعة مصابين للعلاج، ستة منهم في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

يذكر أن عددا كبيرا من الذين تم تطعيمهم خلال شهر جويلية الماضي في الحملة التي قامت بها الإدارة العامة للصحة العسكرية، لم يتحصلوا إلى حد الآن على إمكانية استخراج جوازات وشهادات التلقيح الخاصة بهم من منظومة EVAX، ما يحرمهم من الاستظهار بها عند الحاجة، رغم أن بعضهم تحصل على وثيقة محلية ووقتية تفيد بتلقيح صاحبها.

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