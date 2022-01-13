كاس افريقيا للامم : التونسي صادق السالمي حكما لمباراة المغرب وجزر القمر

عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الحكم التونسي صادق السالمي لادارة مباراة منتخب المغرب ومنتخب جزر القمر المقررة يوم الجمعة على الساعة الخامسة مساء لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم المقامة بالكاميرون الى غاية 6 فيفري المقبل.

وسيساعد السالمي في قيادة المقابلة مواطنه خليل الحساني والجيبوتي عبدالرزاق ليبان.

كما سيكون الحكم التونسي هيثم قيراط ضمن الطاقم المكلف بتقنية “الفار”.

يذكر ان المغرب والغابون يتقاسمان صدارة المجموعة الثالثة ب3 نقاط لكل منهما امام جزر القمر وغانا بلا رصيد.