غلق 10 اقسام ومعهد بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا بهذه الجهة..خبر_عاجل

اغلق اليوم الاربعاء معهد 2 مارس بجرجيس بسبب تسجيل 12 اصابة بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ ،الى جانب غلق 3 اقسام اخرى بالجهة ،2 منها بمعهد ابن رشد وقسم اخر باعدادية الرجاء وفق ما اوردته المندوبية الجهوية للتربية بمدنين على صفحتها في اطار متابعتها اليومية للوضع الصحي بالمؤسسات التربوية.

وارتفع بذلك عدد الاقسام المغلقة بسبب انتشار فيروس كورونا في الوسط المدرسي منذ 10 جانفي الى اليوم الى 10 اقسام بعدد من المؤسسات التربوية ومعهد منها 3 اقسام بجزيرة جربة و7 بمعتمدية جرجيس،بالاضافة الى معهد بهذه المعتمدية.

ويذكر ان بعض المؤسسات التربوية تشهد اضطرابا في سير الدروس بها في اطار تحركات تلمذية احتجاجا على انتشار اصابات فيروس كورونا بالوسط المدرسي في ظل غياب اي احترام للبرتوكول الصحي بها.

وتشهد ولاية مدنين تزايدا في عدد الحالات الايجابية يوميا بمعدل يومي لا يقل عن مائتي اصابة مسجلة في الاربع وعشرين ساعة الاخيرة ، وبالتحديد 325 اصابة جديدة ،منها حوالي 170 اصابة بمعتمدية جرجيس الاكثر تسجيلا لانتشار للفيروس باكثر من 900 حالة لكل 100الف ساكن

ونبهت اليوم نقابات التربية الى خطورة الوضع ورفعت عدة مطالب من اجل الحد من استفحال الوضع الوبائي وخاصة بالمؤسسات التربوية.