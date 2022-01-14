تطاوين: تشديد المراقبة وتكثيف دون الحاجة الى منع الجولان

قرر والي تطاوين، في بلاغ صدر امس الخميس، عدم منع الجولان حاليا، والتشديد في المقابل على بقية اجراءات الوقاية وتكثيف اجراءات التلقيح، وذلك استنادا الى المؤشرات الصحية المرتبطة بانتشار فيروس “كورونا” في الولاية.

ودعا قرار الوالي الذي تحصلت (وات) على نسخة منه الى التشديد على مراقبة جواز التلقيح ومواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة، وشدد القرار على تكثيف اجراءات الرقابة الصحية واجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على المعبر الحدودي بذهيبة

كما شدد القرار على تطبيق البروتوكولات الصحية المحينة والالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها خاصة في معتمديات غمراسن والبئر الاحمر والصمار، حسب نص القرار الذي اوصى بتاجيل او الغاء كافة التظاهرات وحضور العموم في الفضاءات المفتوحة والمغلقة

يشار الى ان الاسبوعين الماضيين (بين 27 ديسمبر و9 جانفي الجاري) شهدا ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات بلغت 267 اصابة اي 176 فاصل 5 لكل 100 الف ساكن، وبلغ عد الوفيات خلال ذات الفترة 10 حالات اي 6,61 لكل 100 الف ساكن