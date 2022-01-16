صفاقس- كوفيد 19: تواصل المنحى التصاعدي في الوفيات والإصابات ونسبة الإيجابية

يتواصل المنحى التصاعدي لانتشار وباء “كورونا” في ولاية صفاقس، حيث سجلت الجهة في الأربع وعشرين ساعة الماضية ارتفاعا في الوفيات والإصابات ونسبة الإيجابية.

وتشير المعطيات التي نشرتها الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الأحد إلى إحصاء 4 وفيات جديدة ناجمة عن الوباء وذلك لليوم الثالث على التوالي بالإضافة إلى تسجيل 348 إصابة على مجموع 1039 تحليلا وهو ما يمثل نسبة إيجابية تفوق 33 بالمائة.

ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة في المستشفيات العمومية 16 مصابا وفي أقسام الأكسيجين 54 مصابا وبالمصحات الخاصة 12 مصابا.

جدير بالذكر أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في صفاقس بلغت إلى حد الآن 1867 حالة وفاة وبلغ إجمالي الحالات الإيجابية المكتشفة 62358 شخصا تعافى منهم 57439 شخصا.