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المنستير: غلق معهدين وثلاث إعداديات..

2022/01/16 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير عن غلق المعهد النموذجي محمّد فرج الشاذلي بالمنستير (15 إصابة)، ومعهد 2 مارس 1934 بقصر هلال (14 إصابة)، وثلاثة إعداديات إو3 أقسام بثلاثة إعدادية أخرى.
وأضافت أنّه تقرر إغلاق المدراس الإعدادية الامتياز بالمنستير (14 إصابة)، وعبد السلام المكني بالمكنين (14 إصابة)، والمدرسة الإعدادية ببوحجر (9 إصابات) علاوة على تعليق الدروس بقسم بإعدادية أحمد عياد بقصر هلال (3 إصابات)، وقسم بإعدادية قصر هلال (4 إصابات)، واخر بإعدادية مفيدة بورقيبة .

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