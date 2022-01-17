مدنين: تسجيل حالتي وفاة و1169 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” منها 124 اصابة بجرجيس

سجلت ولاية مدنين حالتي وفاة لمسنيين (لم يتلقى اي منهما اللقاح ضد فيروس “كورونا”)، الى جانب 173 اصابة جديدة بعدوى الفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، منها 4 حالات وافدة و169 اصابة محلية وذلك من جملة 1096 عينة خضعت للتحليل السريع والمخبري لتبلغ نسبة الحدوث 15 فاصل 8 بالمائة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز (وات).

وبين العنز ام الاصابات المحلية الجديدة توزعت بين 124 اصابة بجرجيس و20 اصابة بحومة السوق و11 اصابة ببني خداش و5 اصابات ببن قردان و3 اصابات بسيدي مخلوف واصابتين اثنين بكل من مدنين الشمالية وميدون واصابة واحدة بكل اجيم ومدنين الجنوبية ليرتفع العدد الجملي للاصابات المحلية الى 38251 اصابة توفي منها 1268 شخصا.

وجاءت من بين الاصابات الجديدة 36 اصابة في صفوف التلاميذ منها 32 تلميذا من معتمدية جرجيس التي سجلت ايضا اصابة رضيعين ليتطور العدد الجملي للاصابات في صفوف التلاميذ ما بعد العطلة المدرسية الى 663 اصابة ادت الى غلق 21 قسما منها قسم اغلق اليوم بمدرسة الراقوبة الشرقية من معتمدية سيدي مخلوف الى جانب 5 مؤسسات مغلقة بالكامل في غضون الاسبوع الماضي بجربة وجرجيس مع امكانية غلق اقسام اخرى بجرجيس بعد اتمام عملية التنسيق بين مندوبية التربية والادارة الجهوية للصحة.