المهدية: تسجل 1544 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ظرف سبعة أيام

سجلت جهة المهدية، في الفترة ما بين 10 و17 جانفي الجاري، 1544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،، أي بمعدل يومي تجاوز 220 إصابة.

ورصدت الفرق الطبية، اليوم الاثنين، 256 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، وفقا لما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية لـ964 عينة.

وتوزعت هذه الإصابات، بحسب الدوائر الصحية، إلى 108 بالمهدية و57 بأولاد الشامخ (مع حالة وفاة) و34 بقصور الساف و18 بشربان و13 بالجم و10 بملولش و8 بالشابة إلى جانب 4 بالسواسي وإصابتين (02) بكل من سيدي علوان وبومرداس.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 27636 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 25252 حالة شفاء و795 حالة وفاة و1589 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 307 مواطنين، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس، من بينهم 176 انتفعوا بالجرعة الأولى و127 بالجرعة الثانية و4 مواطنين تلقوا الجرعة الثالثة.

يشار إلى أن السلطات الجهوية قد أقرت إغلاق سبع مؤسسات تربوية بين معاهد ثانوية ومدارس إعدادية، وذلك لفترة تمتد إلى 7 أيام متتالية.