بن عروس: تعليق الدروس في إجمالي 47 مؤسسة تربوية بسبب انتشار فيروس “كورونا”

بلغ عدد المؤسسات التربوية التي تم اتخاذ قرار إداري بتعليق الدروس بها في ولاية بن غروس منذ تاريخ 10 جانفي الحالي والى غاية أمس الاثنين 47 مؤسسة تربوية، وذلك وفق آخر بلاغ محين صادر عن الإدارة الجهوية للتربية بالجهة.

من جهة أخرى، أعلنت ذات الإدارة عن انتهاء الغلق وعودة الدروس بصفة طبيعية غدا الأربعاء بالمدرسة الإعدادية الطاهر الحداد بن عروس، واعدادية بومهل بالزهراء، ومعهد فرحات حشاد رادس، واعدادية الطاهر صفر بالمروج، واعدادية الأبياني ببومهل، وذلك مع الحرص على تعقيم شامل للفضاءات وتطبيق البروتوكول الصحي.