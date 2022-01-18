منوبة: غلق بلدية منوبة بعد ثبوت إصابة 5 اطارات وأعوان بفيروس كورونا

أغلقت بلدية منوبة عشية اليوم الثلاثاء أبوابها، بعد ثبوت إصابة خمسة من إطاراتها وأعوانها، مبدئيا، بفيروس كورونا، وإلى حين إخضاع بقية أعوان الإدارة البلدية إلى اختبارات كوفيد ـ19.

وأوضح رئيس البلدية، سليم بن عمارةن في تصريح ل”وات”، أن قرار الغلق وإيقاف العمل خلال الحصة المسائية اليوم، يأتي حفاظا على سلامة المواطنين وبقية الأعوان غير المصابين، وذلك إلى حين تقصي الوضع الصحي لبقية الأعوان والإطارات والقيام بحملة اختبارات سريعة غدا الاربعاء، من قبل أعوان الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.

وأضاف أنه بموجب قرار الغلق، تتوقف خدمات الحالة المدنية، فيما تتواصل أشغال الصيانة ورفع الفضلات والخدمات ذات الصبغة الاستعجالية، إلى أن تتوضح الحالة الوبائية ويتم تعقيم الفضاء.