المهدية: تسجيل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 39 مصابا

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ1294 عينة بجهة المهدية، صدرت الأربعاء، تسجيل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل تعافي 39 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 82 بالشابة و60 بالمهدية و54 بكل بومرداس والسواسي و48 بقصور الساف و28 بالجم و26 بملولش بالإضافة إلى 22 بأولاد الشامخ و14 بسيدي علوان وإصابة واحدة برشبان.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 28456 إصابة من بينها 25332 حالة شفاء و797 حالة وفاة و2327 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 301 مواطن، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 141 انتفعوا بالجرعة الأولى و101 بالجرعة الثانية و59 بالجرعة الثالثة.

وشهدت الجهة ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الاختطار، ومنها بلوغ نسبة العينات الإيجابية 30 بالمائة، ونسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر 100 بالمائة.