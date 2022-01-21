قابس : تسجيل 131 اصابة جديدة بفيروس بكورونا

أعلنت الادارة الجهوية للصحة في قابس عن تسجيل 131 اصابة جديدة بهذا الفيروس بعد أن تلقّت نتائج 530 تحليلا أجريت على عيّنات مشتبه في إصابة أصحابها بكوفيد 19 .

وتتوزّع الاصابات الجديدة بفيروس كورونا الى 58 اصابة بقابس المدينة و48 اصابة بقابس الجنوبية و10 اصابات بوذرف و07 اصابات بالحامة و03 اصابات بكل من مطماطة الجديدة ومارث واصابة واحدة (01) بكل من المطوية وقابس الغربية.

اما العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية فقد بلغ إلى حد اليوم 22994 شخصا من بين 24216 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فيما يبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة 1222 حالة تتوزع الى 542 حالة بقابس الجنوبية و154 حالة بوذرف و153 حالة بقابس المدينة و105 حالة بالحامة و79 حالة بمارث و68 حالة بمطماطة الجديدة و36 حالة بقابس الغربية و32 حالة بدخيلة توجان و24 حالة بغنوش و18 حالة بالمطوية و11 حالة بمنزل الحبيب.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس كورونا في ولاية قابس 305 اصابة لكل 100 الف ساكن ويوجد 33 مريضا ومريضة يقيمون باقسام كوفيد 19 .