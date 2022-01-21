المنستير: حالتا وفاة و627 إصابة إضافية و7324 حالة نشطة بفيروس “كورونا”

تطورت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، بولاية المنستير، وذلك إلى غاية 19 جانفي الجاري ، إلى 1025 وفاة، بعد التصريح بحالتي وفاة إضافية، وفق حصيلة محيّنة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة.

وارتفع مجموع الإصابات منذ بداية الجائحة وإلى غاية 19 جانفى الجاري، إلى 47 ألفا و694 إصابة، إثر التصريح بمجموع 627 إصابة إضافية، من بينها 167 إصابة جديدة بمعتمدية المنستير.

وبلغت بتاريخ 19 جانفى الجاري الحالات النشطة، 7324 حالة، مع تواصل النسق التصاعدي للإصابات الجديدة حيث سجلت الجهة خلال 14 يوما الأخيرة 6791 إصابة، أي 1121 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير.

وتتراوح الإصابات على مستوى معتمديات الجهة لكلّ 100 ألف ساكن بين 392 إصابة و1706 إصابة.

وشهدت الجهة، في المقابل، التصريح بتاريخ 19 جانفى الجاري، بتعافي 31 حالة، ليتطور مجموع حالات الشفاء منذ مارس 2020 وإلى غاية 19 جانفي الجاري، إلى 39 ألفا و345 حالة تعافي.