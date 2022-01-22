المنستير: حالة وفاة بسبب الكوفيد و8057 حالة نشطة منها 794 إصابة إضافية و50 حالة مقيمة بالمؤسسات الصحية

سجّلت الدائرة الصحية في قصر هلال من ولاية المنستير حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد ّليتطوّر مجموع الوفيات في الجهة إلى 1026 وفاة وفق ما أعلنت عنه اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وارتفعت بتاريخ 20 جانفى الجاري الحالات النشطة في الجهة إلى 8057 حالة نشطة ومجموع الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 48 ألفا و488 إصابة بعد التصريح ب794 إصابة إضافية من بينها 229 إصابة جديدة في معتمدية المنستير، و96 إصابة في معتمدية جمال، و94 إصابة في معتمدية المكنين، و78 إصابة في معتمدية قصر هلال.

وتصنّف ولاية المنستير وجميع معتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا حيث سجلت الجهة خلال الأيام الأربعة عشرة الأخيرة وإلى غاية 20 جانفى الجاري 7452 إصابة أي 1230 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن في الجهة.

وتتصدّر معتمدية المنستير بقية معتمديات الجهة بعد أن سجّلت في نفس الفترة 2003 إصابات أي 1683 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بها، تليها معتمدية جمال 1066 إصابة أي 1494 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن لهذه المعتمدية.

وبلغ العدد الجملي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجدّ بتاريخ 20 جانفى الجاري المقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة 50 حالة من بينها 48 حالة مقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية و7 حالات بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة و20 حالة أخرى بأقسام أخرى من هذا المستشفى، و10 حالات بالمستشفى الجهوي د. امحمد بن صالح.

وتعدّ الجهة 84 سرير “كوفيد” على مستوى المؤسسات الصحية العمومية بلغت نسبة إشغالها إلى حدّ 20 جانفى الجاري 57 فاصل 1 في المائة.

وشهدت الجهة بتاريخ 20 جانفى الجاري تعافي 60 حالة إضافية من فيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي منذ بداية الجائحة إلى 39 ألفا و405 حالات تعاف .

وتطورت بتاريخ 21 جانفى الجاري النسبة الجهوية للأشخاص الذين استكملوا التلقيح إلى 52 فاصل 94 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير، والأشخاص الذين تفوق أعمارهم 15 سنة إلى 73 فاصل 46 في المائة بالنسبة إلى مجموع هذه الشريحة العمرية.