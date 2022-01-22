الاحتفاظ بـ51 شخصا ورفع أكثر من 15 ألف مخالفة لاجراءات انتشار كورونا خلال أسبوع واحد

سجلت الوحدات الأمنية 15313 مخالفة لإجراءات الحد من انتشار فيروس “كورونا” واحتفظت بـ 51 شخصا من أجل خرق حظر الجولان، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 13 و20 جانفي الحالي، وفق بيانات نشرتها وزارة الداخلية اليوم السبت.

وفي هذا الخصوص، أفاد ذات المصدر بأن الوحدات الأمنية حررت 10833 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات و2604 مخالفات لحظر الجولان و1876 بين محاضر ومخالفات من أجل عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.

كما سحبت 4763 رخصة سياقة و4847 بطاقة رماديّة وحجزت 54 سيّارة وأغلقت 92 محلاّ تجاريا.

وكانت السلطات التونسية اتخذت يوم 11 جانفي الحالي جملة من القرارات لمجابهة موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا.

وحذر عضو اللجنة العلمية لمجابهة “كورونا” والأستاذ في علم الفيروسات، محجوب العوني، في تصريح لـ(وات) السبت، من الاستهانة بالمتحور “أوميكرون” خاصة مع ظهور فروع جديدة منه في العالم.

وقال إن تونس تعيش حاليا فترة تصاعدية لانتشار الفرع الرئيسي للمتحور “أوميكرون” ستبلغ ذروتها مع ارتفاع المؤشرات الوبائية لتليها مرحلة استقرار ومن ثمة انحدار. وذكر بأن عدوى “أوميكرون” ليست بالعدوى البسيطة، فهو سريع الانتشار، مؤكدا على ضرورة حترام البروتكول الصحي والتقيد بالإجراءات وتوصيات اللجنة العلمية لمجابهة كورونا.