بن عروس : حملة تحسيسية جهوية للكشافة التونسية للتوقي من الموجة الجديدة لفيروس كورونا

نظمت الكشافة التونسية بجهة بن عروس، اليوم الاحد، سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتوعوية للتوقي من الموجة الجديدة من فيروس كورونا بعدة نقاط، بمساهمة مختلف الأفواج الناشطة بالجهة .

وصرح طه الرياحي رئيس لجنة العمل الإنساني بكشافة بن عروس، بأن الحملة شملت مختلف المناطق بالجهة، حيث تركزت الأنشطة امام عدد من المراكز التجارية وتقاطعات الطرق الرئيسية والأسواق الأسبوعية المنتصبة ومحطة الاستخلاص بمرناق وأمام السوق ذات المصلحة المشتركة ببئر القصعة .

وأضاف أن الكشافة تسعى من خلال توسيع دائرة الحملات التحسيسية والتوعوية الميدانية وتكثيفها، الى مزيد تحسيس المواطنين بأهمية العودة إلى اعتماد الإجراءات الصحية المعمول بها لتفادي العدوى بفيروس كورونا، ودعوة من لم يقم بالتلقيح وتعزيز المناعة إلى التوجه للمراكز الصحية المفتوحة لاجراء التلقيح .

وتركزت الحملة على توزيع مطويات ووضع لافتات تحمل شعار “فيق” (“الكمامة تحميك” و”التلقيح ينجيك” و”التباعد امان ليك”)، فضلا عن التواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع الكمامات وسوائل التعقيم .