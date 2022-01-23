بن عروس : تسجيل 337 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

بلغ عدد الإصابات المكتشفة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا يوم أمس السبت 337 وذلك وفق ماكشفت عنه إدارة الصحة الوقائية في بن عروس في اخر تحيين لها صدر اليوم الاحد .

وقامت الفرق الصحية المعنية برفع العيّنات بإجراء 908 تحاليل عيّنات يوم أمس السبت موزعة على 899 عينة عن طريق التحاليل السريعة و9 تحاليل مخبرية .

وبهذا التحيين للحالة الوبائية بالجهة تكون النسبة العامة للتحاليل الايجابية في حدود 37 فاصل 11 بالمائة على كل 100 ألف ساكن وتنخفض نسبة أشغال اسرّة الاوكسيجين بالمؤسسات الصحية بالجهة إلى 7 فاصل 14 بالمائة بعد ان كانت في حدود 17 فاصل 85 بالمائة الأربعاء الماضي.

و لم يبق مقيما بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس ، إلا مصابان مازالا تحت الرقابة الطبية بعد ان غادر قسم الطب الباطني بالمستشفى 3 مصابين كانوا يقيمون به جراء الاصابة بالفيروس .

يذكر أن عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة في ولاية بن عروس وإلى حدود اليوم وصل إلى 42233 حالة توفي منهم 1137 شخصا بعد أن انضافت حالة جديدة إلى سجل الوفيات يوم امس السبت ويقدر عدد الحالات النشيطة التي ما تزال حاملة حاليا للفيروس بـ 4140 حالة بعد شفاء 530 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية .