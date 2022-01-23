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بعد تونس..منتخب بوركينا فاسو الى ربع النهائي

2022/01/23 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تاهل منتخب بوركينا فاسو الى ربع نهائي كاس امم افريقيا لكرة القدم بعد فوزه اليوم بليمبي على منتخب الغابون بركلات الترجيح 7-6 . وتعادل المنتخبان 1-1 في الوقت الاصلي والاضافي
وافتتح منتخب بوركينا فاسو التسجيل د29 عن طريق برتراند تراوري بينما تمكن منتخب الغابون من التعديل د90 زائد1
وسيلاقي منتخب بوركينافاسو في ربع النهائي المتاهل من منتخبي تونس ونيجيريا

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