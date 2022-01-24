المهدية:وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا وتسجيل 172 إصابة جديدة

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ595 عينة، صدرت الاثنين، عن وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 172 إصابة جديدة مقابل تعافي 45 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 69 بالدائرة الصحية بالجم و29 بالمهدية و21 بملولش و17 بأولاد الشامخ و11 بقصور الساف و10 بهبيرة و8 بالشابة إلى جانب 3 إصابات بالسواسي (مع حالة وفاة) وإصابتين (02) ببومرداس (مع حالة وفاة) وغصابة واحدة بكل من شربان وسيدي علوان.

وبلغ العدد الجملي للمصابين المقيمين بمستشفيات الجهة 37 فردا.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 29 الفا و878 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 25 الفا و 564 حالة شفاء و803 حالات وفاة و3511 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 197 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا لفيروس كورونا من بينهم 98 انتفعوا بالجرعة الأولى و58 بالجرعة الثانية و41 بالجرعة الثالثة.

وأشارت إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية إلى أن عدد المنتفعين بجرعة واحدة من التطعيم بلغ 232 ألفا و743 فردا (ما يمثل 89ر52 بالمائة من مجموع سكان الجهة).

وقدر عدد المواطنين الملقحين بصفة كاملة، وفق نفس الإحصائيات، بنحو 200 ألف و578 مواطنا أي ما يعادل 58ر45 بالمائة من إجمالي السكان.