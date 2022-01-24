إضراب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية غدا

تنفذ النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم غد الثلاثاء 25 جانفي الجاري، إضرابا عن العمل، تتوقف بمقتضاه جميع الأنشطة الطبية بما في ذلك بمراكز التلقيح، وتستثنى من ذلك الحالات الاستعجالية وعمليات تصفية الدم، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد للنقابة عماد خليفي

وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تنفيذ هذا الإضراب جاء “بسبب تعطل المفاوضات مع وزارة الصحة”، لافتا إلى أن النقابة كانت قد أجلت تنفيذ الإضراب ثلاث مرات في الفترة الماضية لكن سلطة الإشراف لم تتجاوب مع المطالب المهنية للنقابة.

ويتمثل المطلب الرئيسي في إيجاد حل لوضعية الأطباء العامين بعد إصدار الأمر الحكومي عدد 341 الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية، فضلا عن تسوية الوضعية المهنيين المتعاقدين والوقتيين وتحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية.

وقال الخليفي إن جلسات التفاوض التي دامت أكثر من عامين مع سلطة الإشراف لم تفض إلى أي نتيجة بشأن تسوية وضعية الأطباء العامين بعد صدور الأمر الحكومي عدد 341 والذي تضمّن إلغاء اختصاص الطبيب العام وتعويضه بالطبيب العائلي دون التنصيص على أحكام انتقالية تعالج وضعية الأطباء العامين الموجودين حاليا.