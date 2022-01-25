محمد المسيليني يعلّق على استقالة نادية عكاشة: “رجال ونساء الدولة لا يتصرّفون بهذا الشكل”

اعتبر محمد المسيليني القيادي بحركة الشعب اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022 نشر مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة استقالتها على مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك” غير مقبول مؤكدا ان رجال ونساء الدولة لا يتصرفون بمثل هذا الشكل.

وقال المسيليني في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” في تعليق على استقالة عكاشة :” من حيث المبدا الاستقالة مسالة عادية وحصلت في السابق ولكن كنا نتمى لو كان هناك فريق مستقر حول رئيس الجمهورية فمن المفروض ان يكون الفريق حول رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة متجانس ومتفق في الحدود الدنيا مع تحفظي على ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي من نادية عكاشة فرجالات الدولة لا يتصرفون بمثل هذا الشكل فالمسالة تهم الدولة وكتابة غير مقبولة وحتى نشر رسالة مكتوبة بخط اليد بتلك الشاكلة واشك ان تكون الرسالة مخطوطة بيدها والحقيقة هذا غير مقبول لكن مع ذلك الحياة السياسية ستستمر مهما كان الشخص..”

ونفى المسيليني من جهة اخرى ان يكون موقف حركة الشعب قد تغير او تطور من مسار 25 جويلية.