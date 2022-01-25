تفاصيل القبض على 03 أشخاص مورطين في سرقة كمية هامة من المحركات التابعة لشركة فسفاط قفصة

بناء على معلومات، تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بقفصة، يوم 23 جانفي 2022، من ضبط شاحنة محمّلة بـ30 طن من محرّكات الآلات الثّقيلة التابعة لشركة فسفاط قفصة والقبض على سائق الشّاحنة ومرافقه (شقيقه).

بالتّحرّي مع سائق الشّاحنة، أفاد أنّ شخص (يعمل في مجال بيع محرّكات الآلات الثّقيلة) طلب منه نقل حمولة (محرّكات آلات ثقيلة) من مقطع الفسفاط الجلاّبيّة بمدينة قفصة إلى أحد المعامل بمدينة بنزرت والاتّصال (عند وصوله) بشخص آخر (وسيط) لمرافقته لمقطع الجلاّبيّة، أين تمّ تعبئة الحمولة المذكورة بشاحنته (وذلك بمرافقة شخص آخر على معرفة بالوسيط وبمساعدة 05 أشخاص آخرين)، بعد مدّه (من قبل الوسيط) بفاتورة تتضمّن وزن الحمولة دون التّنصيص على محتواها.

وبنصب كمين محكم، تمّ القبض على الوسيط الذي بالتّحرّي معه، أفاد أنّه اتّفق مع شخص (صاحب مصنع لجمع المعادن والحديد) بجهة بنزرت على توفير كميّات من الحديد ومحرّكات آلات ثقيلة قصد بيعها، مشيرا أنّه تمّ، في مناسبة سابقة، نقل حوالي 90 طن من المحرّكات على متن 03 شاحنات تابعة لشخص آخر ومكّنه صاحب المصنع من مبلغ مالي قدره 22 ألف دينار تمّ اقتسامه مع شركائه.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بحجز الشّاحنة والاحتفاظ بالوسيط وبسائق الشّاحنة ومرافقه من أجل “تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدّولة الاقتصادي كالإضرار عمدا بالاقتصاد التّونسي بسرقة ممتلكات المجموعة العامّة كاستعمال وثيقة أصلها صحيح ومسك واستعمال مدلّس والمشاركة في ذلك” واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم ومواصلة الأبحاث.