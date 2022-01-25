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هام: منظمة الصحة العالمية تصادق على دواءين لعلاج كورونا..

2022/01/25 أهم الأخبار, المصدر

صادقت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، على نوعين من الدّواءين يستخدمان في علاج أعراض كوفيد-19 وهما “باريكتينب Barictinib ” “Sotrovimabو “سولروفيماب .
وأكّدت الاستاذة الاستشفائية المبرزة في علم المناعة بمعهد باستور تونس، سمر صمود، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن منظمة الصحة العالمية قد سمحت باتخدام هذين الدوائين في حالات معينة.
وفسّرت أن الدواء الاول ” باريكتينب”، يسمح باستخدامه في الحالات الخطرة ويوصف مع “الكورتيكوستيرودات
وهو دواء مثبت الانزيم وهو يعالج التهاب المفصل الروماتويدي، ويستعمل في حالات لخفض الالتهابات جراء الاصابة بالكوفيد-19.
أما الدواء الثاني ” سولروفيماب “، فيرتكز على الأجسام المضادة تحت مسمّى الأحاديّة النّسيلة ويستعمل، حسب سمر صمود، للمرضى الذين لديهم عوامل اختطار مرتفعة وينصح باستعماله منذ ظهور الأعراض.

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