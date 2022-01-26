وزارة الصحة: تطعيم 3250 شخصا ضد كورونا يوم 25 جانفي الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الاربعاء أنه تم بتاريخ يوم 25 جانفي الجاري تطعيم 3250 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح الى 6.206.900 شخصا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا خلال هر مارس الماضي

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح المضادة لكورونا يتوزع بين 4.571.065 ممن تلقوا جرعتين من اللقاح و 1.635.835 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ 12.706.499 جرعة بذات التاريخ

ولفتت وزارة الصحة الى أن إجمالي عدد المسجلين على منظومة ايفاكس لتلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا بلغ يوم الثلاثاء 25 جانفي الجاري 7.818.386 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس